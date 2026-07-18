CNN: сделка с США может открыть Саудовской Аравии путь к ядерному оружию

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа предварительно согласилась разрешить Саудовской Аравии обогащать уран, не заручившись достаточными гарантиями для предотвращения разработки ядерного оружия. Об этом сообщила со ссылкой на источники телекомпания CNN.
По оценке экспертов, сделка, связанная с поддержкой Вашингтоном саудовской гражданской ядерной программы потенциально может открыть королевству путь к обладанию ядерным оружием, если не будут созданы жесткие механизмы контроля. Согласно сведениям источников CNN, ранее в этом году администрация Трампа проинформировала некоторых членов Конгресса о содержании соглашения, предполагалось, что оно будет включать особое положение, допускающее в определенной степени обогащение урана или переработку плутония на территории Саудовской Аравии.
Соглашение подразумевает некоторые ограничения, но в чем именно они будут заключаться, пока не ясно. Проект документа не обязывает королевство подписывать дополнительный протокол к соглашению о гарантиях с Международным агентством по атомной энергии, подчеркивает CNN. Один из собеседников телекомпании назвал такой договор беспрецедентным.
Некоторые законодатели считают, что американский лидер не спешит подписывать соглашение, поскольку опасается недовольства Конгресса и принятия двухпартийной резолюции, блокирующей вступление сделки в силу, указал один из источников CNN. В качестве еще одной причины задержки телекомпания называет продолжающийся военный конфликт США и Ирана, начатый, по словам Трампа, с целью не допустить появления у исламской республики ядерного оружия.