CNN: сделка с США может открыть Саудовской Аравии путь к ядерному оружию

По оценке экспертов, сделка, связанная с поддержкой Вашингтоном саудовской гражданской ядерной программы потенциально может открыть королевству путь к обладанию ядерным оружием, если не будут созданы жесткие механизмы контроля. Согласно сведениям источников CNN, ранее в этом году администрация Трампа проинформировала некоторых членов Конгресса о содержании соглашения, предполагалось, что оно будет включать особое положение, допускающее в определенной степени обогащение урана или переработку плутония на территории Саудовской Аравии.