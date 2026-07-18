Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе и Сумах прогремели взрывы

Взрывы раздались в Одессе и Сумах на Украине.

Взрывы раздались в Одессе и Сумах на Украине.

Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по резервуарам с предназначенными для ВСУ горюче-смазочными материалами на территории порта Южный в Одесской области.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше