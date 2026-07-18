В Одессе и Сумах прогремели взрывы

Взрывы раздались в Одессе и Сумах на Украине.
Об этом сообщает украинское издание «Общественное».
Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по резервуарам с предназначенными для ВСУ горюче-смазочными материалами на территории порта Южный в Одесской области.
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