Al Hadath: ХАМАС провел выборы главы политбюро

КАИР, 18 июля. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС провело повторные выборы на должность главы политбюро, утверждает телеканал Al Hadath.
По данным его источников в радикальном движении, голосование уже завершено, окончательные результаты, как ожидается, могут быть объявлены «в течение нескольких дней». Другие детали пока не раскрываются.
19 февраля газета Asharq al-Awsat утверждала, что ХАМАС решил вернуться к проведению выборов главы политбюро. По информации ее источников, наиболее вероятными претендентами на победу тогда являлись глава представительства движения за рубежом Халед Машаль и лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хейя.
Руководящая должность в ХАМАС остается вакантной после убийства Яхьи Синвара в октябре 2024 года в результате израильского удара по жилому дому в городе Рафах на юге палестинского анклава. Синвар сменил на посту Исмаила Ханию, погибшего в результате израильской атаки на его резиденцию в Тегеране в июле 2024 года. После гибели Синвара функции главы политбюро фактически выполняет руководящий совет.