Драма в Нижнем: «Зенит» спасся благодаря голу Соболева и обыграл «Спартак» в серии пенальти в матче за Суперкубок

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России и в десятый раз стал его обладателем. В первом тайме москвичи владели инициативой и ничего не позволили создать соперникам. А Кристофер Мартинс закономерно открыл счёт, удачно сыграв на добивании. После перерыва петербуржцы увеличили давление и в компенсированное время заработали пенальти. Александер Джику в борьбе с Александром Соболевым коснулся мяча рукой в своей штрафной. Сам пострадавший воспользовался шансом и после этого чуть не спровоцировал массовую драку. А в серии одиннадцатиметровых подопечные Сергея Семака оказались сильнее благодаря двум сейвам вратаря.
С приходом на тренерский мостик Хуана Карлоса Карседо «Спартак» начал играть с «Зенитом» намного уверенней и дважды дал бой принципиальным соперникам. Теперь их ждала третья серия.
В марте москвичи провели неплохую встречу с петербуржцами на выезде в РПЛ и вполне могли набрать очки. В первом тайме они владели инициативой и ничего не позволили сделать хозяевам. Однако всё испортил необязательный фол Пабло Солари в собственной штрафной на Дугласе дос Сантосе незадолго до перерыва. Александр Соболев реализовал пенальти и отпраздновал в маске для плавания. А во второй половине точку — также с одиннадцатиметрового — поставил Джон Дуран.
Зато красно-белые сполна отомстили спустя месяц в Кубке России. Тогда они взяли верх в «лотерее», пробились в Суперфинал и попутно одержали первую победу в Северной столице с 2012-го.
Теперь «Спартак» мог снова оставить «Зенит» без трофея, а заодно завоевать второй Суперкубок в истории. В первый раз он взял его ещё в 2017-м под руководством Массимо Карреры. Неудивительно, что даже Сергей Семак признавал силу оппонентов.
«Спартак» показывает содержательный, интересный футбол, хорошие стандарты. Состав у них подобран хорошо, усилили нужные позиции, чтобы обойма была достаточной, учитывая лимит. Думаю, нас ждёт результативная игра. В любом случае, несмотря на то, сколько мячей будет забито, матч получится напряжённым, — цитирует специалиста «Матч ТВ».
На руку москвичам были и кадровые проблемы оппонентов, которые лишились нескольких лидеров. Сантосу и Луису Энрике предоставили отдых после мундиаля. Игорь Дивеев получил мышечное повреждение. А новичок Филипе Аугусто не до конца адаптировался.
В итоге Дивеев всё-таки сумел восстановиться и расположился в центре обороны вместе с Нино. Место же Сантоса на левом краю обороны занял Роман Вега. На острие атаки на безальтернативной основе вышел Александр Соболев, которого с флангов поддерживали Педро и Максим Глушенков.
Карседо же бросил в бой всех сильнейших. В том числе вернулся пропустивший полгода из-за разрыва крестообразных связок колена Срджан Бабич, дуэт с которым в центре защиты сформировал Кристофер Ву. В нападении тренер решил сыграть без чистых форвардов и не выпустил Манфреда Угальде. А недавно приобретённый Виктор Парада ожидаемо остался в резерве.
Петербуржцы начали встречу достаточно активно и заперли москвичей на чужой половине. Удалось даже создать пару полумоментов. Например, после неаккуратной скидки Мануэла Фернандеша назад Александр Максименко с трудом опередил Глушенкова.
Однако постепенно красно-белые перехватили инициативу и принялись плести кружева. Чаще всего они атаковали через фланг Веги, где на помощь Маркиньосу регулярно поднимался Фернандеш. Затем следовали подачи в штрафную. Правда, особой опасности они не таили, поскольку замыкать их было некому, за исключением Кристофера Мартинса Перейры.
Зато хватало жёстких стыков. В середине тайма Соболев в центре поля в подкате успел выбить мяч у Фернандеша, но затем врезался ему в голень шипами. Евгений Буланов фол не зафиксировал. А португальцу долго оказывали помощь. Позже тот сам получил жёлтую карточку за откровенный удар по ногам Гонсало Мантуану.
А на 25-й минуте «Спартак» закономерно открыл счёт. Успех команде принесла стремительная контратака. Солари сыграл в стенку с Маркиньосом и, получив мяч прямо в штрафной, пробил низом в дальний угол. Денис Адамов успел сложиться, но отразил снаряд прямо на Перейру, которому никто не помешал поразить пустые ворота.
Складывалось впечатление, что футболисты «Зенита» должны разозлиться. На деле у них не получалось ничего. Соперники по-прежнему владели инициативой, а при потере включали высокий прессинг. В результате атакующая тройка действующих чемпионов страны оказалась отрезана от партнёров. А Соболев поднимался за мячом на свою половину. В итоге сине-бело-голубые нанесли всего три неточных удара за тайм.
Разумеется, Семак не был доволен происходящим и после перерыва сделал замену. Джон вышел на поле вместо защитника Ваньи Дркушича. Его подопечные тоже вернулись предельно настроенными и даже сумели создать первый момент. Максименко справился с ударом Глушенкова с близкой дистанции.
Но в целом ход игры не поменялся. «Спартак» продолжал давить и прессинговать. Подопечные Карседо пытались взломать чужую оборону через фланги и были к этому близки. Например, после подачи Барко слева Солари немного не добрался до мяча на дальней штанге. А затем Перейра не сумел замкнуть прострел Фернандеша справа.
Завладеть инициативой петербуржцам удалось лишь по истечении часа, когда Семак произвёл двойную рокировку и бросил в бой сразу двух новичков — Кевина Андраде и Аугусто. Последний занял место на левом краю атаки и постоянно смещался в штрафную. С его появлением команде удалось наконец забрать мяч под собственный контроль. А партнёры чаще стали упрощать игру и грузить снаряд вперёд. После заброса Вендела Фелипе даже мог восстановить равновесие, но головой не попал в ближнюю девятку с нескольких метров. Чуть позже вышел ещё и Андрей Мостовой.
К чести Карседо, он мгновенно отреагировал и выпустил Даниила Денисова и Александера Джику. Это добавило надёжности в обороне. Москвичи, хотя и вынуждены были больше действовать в защите, спокойно справлялись с чужими атаками и даже успевали организовывать свои.
Правда, незадолго до финального свистка петербуржцы чуть не заработали пенальти. Джон мягко набросил мяч в штрафную, куда с правого фланга ворвался Мантуан и упал, ударившись о выставленную руку Маркиньоса. Буланов на точку не указал. Коллеги на VAR инициировали просмотр эпизода и постановили, что контакт недостаточный для того, чтобы назначать одиннадцатиметровый.
Развязка же наступила в компенсированное время. Сначала Адамов справился с опаснейшим ударом вышедшего на замену Угальде. А на 97-й минуте «Зенит» всё-таки получил право на одиннадцатиметровый. Причём атаку отличным выносом разогнал Адамов. А роковой фол допустил свежий Джику. В собственной штрафной в борьбе с Соболевым он откровенно коснулся мяча рукой. Буланов и здесь не зафиксировал нарушение правил, но на этот раз отправился смотреть повтор и занял сторону подопечных Семака.
Соболев же подошёл к точке и уверенно пробил по центру. Сравняв счёт, он не сдержал эмоций, подбежал к трибунам с болельщиками соперников и показал некрасивый жест. К форварду тут же подлетели футболисты «Спартака». В результате разгорелась массовая потасовка с участием запасных. Судье пришлось показать сразу несколько карточек.
В итоге судьба противостояния, как и в апреле решилась в серии пенальти. Но на этот раз Карседо не выпустил Илью Помазуна вместо Максименко. Упростило задачу и решение арбитра исполнять удары возле трибуны с болельщиками «Зенита» якобы из соображений безопасности.
И на этот раз петербуржцы взяли реванш. А главным героем опять же стал Адамов. Сначала он ногой отбил выстрел Умярова. Тут же Мостовой подвёл команду, угодив в штангу. Но вратарь опять выручил партнёров, справившись с несильным ударом молодого Игоря Дмитриева в правый от себя угол. Точку же символически поставил Соболев, который не оставил шансов Максименко.
Таким образом, «Зенит» совершил невероятный камбэк, спасшись благодаря голу Соболева на 98-й минуте. И в юбилейный десятый раз стал обладателем Суперкубка.