Драма в Нижнем: «Зенит» спасся благодаря голу Соболева и обыграл «Спартак» в серии пенальти в матче за Суперкубок

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России и в десятый раз стал его обладателем. В первом тайме москвичи владели инициативой и ничего не позволили создать соперникам. А Кристофер Мартинс закономерно открыл счёт, удачно сыграв на добивании. После перерыва петербуржцы увеличили давление и в компенсированное время заработали пенальти. Александер Джику в борьбе с Александром Соболевым коснулся мяча рукой в своей штрафной. Сам пострадавший воспользовался шансом и после этого чуть не спровоцировал массовую драку. А в серии одиннадцатиметровых подопечные Сергея Семака оказались сильнее благодаря двум сейвам вратаря.