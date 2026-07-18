На юге Ливана из-за ударов ЦАХАЛ погибли четыре человека

БЕЙРУТ, 18 июля. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты израильских ВВС нанесли в субботу удары по городу Набатия и его окрестностям на юге Ливана, в результате погибли не менее четырех человек. Об этом сообщило национальное агентство NNA.