На юге Ливана из-за ударов ЦАХАЛ погибли четыре человека

БЕЙРУТ, 18 июля. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты израильских ВВС нанесли в субботу удары по городу Набатия и его окрестностям на юге Ливана, в результате погибли не менее четырех человек. Об этом сообщило национальное агентство NNA.
По его информации, дроны атаковали несколько зданий в городах Набатия, Кфар-Тибнит и Майфадун. Как предполагается, в них находились объекты шиитской организации «Хезболлах».
Во второй половине дня поступили сведения об израильских авианалетах на Бинт-Джбейль, Хаддату и Эт-Тейри, где прогремело несколько сильных взрывов. Артобстрелу подвергся поселок Харис, среди его жителей есть пострадавшие.
Как заявил Минздрав республики, израильская армия продолжает военные операции на юге страны, несмотря на объявленное 19 июня прекращение огня. «Общее число ливанцев, убитых с начала военной эскалации 2 марта, выросло до 4 328, а раненых — до 12 227», — указывается в сводке ведомства, опубликованной в X.