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США предварительно разрешили Саудовской Аравии обогащать уран, пишет CNN

CNN: США предварительно разрешили Саудовской Аравии обогащать уран.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. США предварительно разрешили Саудовской Аравии обогащать уран, эта договоренность в текущем виде не предполагает мер, направленных на предотвращение разработки ядерного оружия, утверждает телеканал CNN со ссылкой на документы, а также осведомленные источники.

«Администрация (президента США Дональда — ред.) Трампа предварительно согласилась позволить Саудовской Аравии обогащать уран без принятия международных мер безопасности, нацеленных на предотвращение разработки ядерного оружия», — говорится в сообщении телеканала.

Как поясняет CNN, черновое соглашение, предусматривающее поддержку программы мирного атома Саудовской Аравии со стороны США, все еще ожидает подписи Трампа, хотя переговоры завершились еще в октябре 2025 года.

Телеканал указывает, что так называемое «Соглашение 123» о сотрудничестве США и Саудовской Аравии в сфере атомной энергетики представляет собой рамочную договоренность о передаче Эр-Рияду ядерных материалов и технологий со стороны американских компаний или правительства США. При этом оно все еще не направлено в конгресс на рассмотрение.

Источники рассказали телеканалу, что промедление с утверждением сделки связано в том числе с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке. В конгрессе также считают, что задержка может быть связана с риском блокирования сделки со стороны американских законодателей.

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