США предварительно разрешили Саудовской Аравии обогащать уран, пишет CNN

Телеканал указывает, что так называемое «Соглашение 123» о сотрудничестве США и Саудовской Аравии в сфере атомной энергетики представляет собой рамочную договоренность о передаче Эр-Рияду ядерных материалов и технологий со стороны американских компаний или правительства США. При этом оно все еще не направлено в конгресс на рассмотрение.