США пытаются изолировать главный торговый порт Ирана ударами по инфраструктуре

Ранее Life.ru писал, что Иран приостановил выполнение договорённостей с США на фоне обострения ситуации вокруг конфликта. Замглавы МИД страны Казем Гарибабади заявил, что Тегеран больше не реализует свои обязательства и переключился на меры по защите государства. Решение последовало после роста напряжённости между двумя странами и новых военных действий в регионе.