Карседо — об отмене жребия перед серией пенальти: такое в карьере впервые

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался об итогах матча за Суперкубок России с «Зенитом».
"Мы неплохо сыграли, неплохо начали, в целом доминировали и не так много позволили сопернику. Такой план на игру выбрали, учитывая характеристики соперника. Ночь будет достаточно сложная.
Что касается отсутствия жребия перед пенальти, такое в моей карьере впервые«, — цитирует Карседо “Чемпионат”.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались петербуржцы — 4−2.
Кроме того, перед серией пенальти не проводилась жеребьёвка, а было решено, что она пройдёт перед трибуной фанатов «Зенита».
Ранее в РФС опровергли, что ворота на серию пенальти в матче за Суперкубок России были выбраны без жребия.