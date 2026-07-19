Глава МВД ФРГ Александер Добриндт назвал обоснованным возвращение молодых украинцев домой. По его словам, в будущем мужчины призывного возраста с Украины больше не должны подпадать под действие так называемой директивы о массовом притоке. Накануне Совет Европейского союза выпустил документ, в котором сообщил об отмене прежних гарантий в отношении украинских мужчин. Как сообщается в пресс-релизе, несмотря на продление программы помощи украинцам, отныне она будет работать только в отношении тех, к кому у украинских военкоматов нет претензий. С точки зрения аналитиков, ужесточение подхода к размещению украинских беженцев прежде всего может быть связано с истощением европейских бюджетов.