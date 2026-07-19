Бундесвер не смог укомплектовать бригаду для Литвы, пишут СМИ

В частности, согласно документам, некоторые подразделения бригады по состоянию на июнь были укомплектованы менее чем на 30%. Ряд других частей — менее чем на 50%. В подразделениях связи, которые, по данным издания, крайне необходимы для бригады, также наблюдается негативная динамика: для них личный состав набран лишь на 40%.