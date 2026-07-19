БЕРЛИН, 19 июл — РИА Новости. Бундесвер (ВС ФРГ) столкнулся с серьезными трудностями при наборе личного состава для своей бригады в Литве, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы.
Издание пишет, что в документах для обозначения готовности подразделений бригады используются цвета светофора. Так, оранжевый цвет обозначает недостаточную укомплектованность, красный — укомплектованность на границе допустимого.
«Из десяти подразделений и частей, для которых необходимо набрать личный состав, четыре находились на недостаточном уровне, а три — в пограничной зоне», — говорится в публикации.
В частности, согласно документам, некоторые подразделения бригады по состоянию на июнь были укомплектованы менее чем на 30%. Ряд других частей — менее чем на 50%. В подразделениях связи, которые, по данным издания, крайне необходимы для бригады, также наблюдается негативная динамика: для них личный состав набран лишь на 40%.
В документах сказано, что особую трудность представляет собой набор рядовых и унтер-офицеров со специальным профилем. Согласно бумагам, методы вербовки, которыми пользуется бундесвер, демонстрируют некоторую эффективность, однако потребность в личном составе не удается покрыть при помощи добровольцев.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в начале июля заявил, что власти ФРГ для укомплектования бригады в Литве могут принудительно призвать около тысячи человек. Планируется, что к концу 2027 года в Литве будут расквартированы около пяти тысяч немецких военнослужащих.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.