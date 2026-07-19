Руденко обозначил, что Япония способствует убийству мирных россиян

«Отслеживаем ситуацию в области развития сотрудничества японских производителей дронов с украинскими разработчиками боевых беспилотников. Учитывая систематические террористические провокации Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России, квалифицируем такое сотрудничество с киевским режимом как откровенно враждебное действие: украинские дроны убивают простых мирных граждан России, и Токио этому способствует», — подчеркнул замминистра.
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