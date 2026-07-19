— Допросы солдат бригады, взятых в плен в окрестностях Рыжевки, показали, что в странах Евросоюза ещё в конце 2025 года началась принудительная депортация украинцев, подлежащих мобилизации. Характерно, что многие из них проживали в Европе дольше 10 лет, — поделились авторы «Северного ветра».