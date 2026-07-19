NZZ: НАТО может не выполнить обещание о €140 млрд помощи Украине

Однако, как пишет издание, реальные темпы поставок и финансовой поддержки пока не соответствуют заявленным планам. Основная нагрузка легла на несколько стран, прежде всего Германию и Великобританию. При этом Франция, Италия и Испания с 2025 года не предоставляли Украине крупных новых пакетов военной помощи. По подсчётам NZZ, до конца 2026 года союзникам нужно выделить ещё около 40 миллиардов евро, но при сохранении нынешних темпов Киев может получить только примерно 30 миллиардов.