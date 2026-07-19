Замкомандира роты ВС России спас штурмовую группу от уничтожения

«Саян, понимая, что группа будет уничтожена, рискуя жизнью под плотным пулеметным огнем, выдвинулся во фланг позиции пулеметного расчета противника. Скрытно подобравшись, он точным броском гранаты уничтожил пулеметный расчет противника и ворвался на позиции, продолжая вести бой», — говорится в сообщении.