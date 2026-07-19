FT: США готовят гранты на поддержку проектов MAGA за рубежом

Согласно документам Госдепа, которые получила FT, в числе целей программы указано «противодействие цензуре», под которой подразумеваются европейские законы о цифровых услугах и цифровых рынках. На этот проект США планируют выделить $2 млн. Еще $5 млн может быть направлено на развитие «цивилизационного альянса» в Европе. Речь идет о защите «свободы выражения мнений, политической конкуренции и национального суверенитета».