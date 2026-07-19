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Армия Израиля отвергла причастность к подрыву машины ливанских военных

ЦАХАЛ отвергла обвинение в причастности к подрыву автомобиля ливанских военных.

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отвергла свою причастность к подрыву автомобиля ливанских военных на юге Ливана.

В ЦАХАЛ указали, что автомобиль ливанской армии заехал в зону безопасности в районе населенного пункта Аль-Мансури без предварительной координации с израильтянами, после чего подорвался на взрывном устройстве. В результате один ливанский военный погиб и еще двое были ранены.

«После расследования было установлено, что взрывное устройство не принадлежало ЦАХАЛ и наиболее вероятно было установлено в этом районе (шиитским движением — ред.) “Хезболлах”, — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В конце июня представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Соглашение среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана и, как утверждает израильская сторона, полное разоружение «Хезболлах» в Ливане.

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