Армия Израиля отвергла причастность к подрыву машины ливанских военных

В ЦАХАЛ указали, что автомобиль ливанской армии заехал в зону безопасности в районе населенного пункта Аль-Мансури без предварительной координации с израильтянами, после чего подорвался на взрывном устройстве. В результате один ливанский военный погиб и еще двое были ранены.