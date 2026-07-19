Никогда не было — и вдруг опять: Запад ловят на вранье, Трамп забыл принять таблетки и кричит о краже выборов

Таким нехитрым способом, как правильно отметил коллега Карманов, Трамп перекладывает ответственность за все провалы своего первого срока на то, что «я почти победил Китай, но тут они взяли и привели к власти Байдена, что их спасло» (что примерно так же близко к реальности, как я к центру галактики, причём не нашей, а соседней).