Орбан назвал отстранение президента началом произвола власти в Венгрии

Сам Тамаш Шуйок поставил подпись под 17-й поправкой к конституции 18 июля. Этот документ автоматически лишает его полномочий сразу после официального вступления в силу. Теперь спикер парламента республики временно возьмёт на себя обязанности главы государства. Уходящий президент жёстко раскритиковал принятый закон. По его мнению, документ открыто нарушает принципы правового государства и независимость государственных институтов. Также закон представляет собой беспрецедентное ограничение избирательных прав граждан.