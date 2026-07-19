Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жертвами землетрясения в Венесуэле стали 5119 человек

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле возросло до 5119, сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

Источник: RT на русском

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле возросло до 5119, сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

По его данным, ранения получили 16 740 жителей, 17 907 — лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий, ещё 856 получили значительные повреждения.

В ходе поисково-спасательных операций были спасены 6462 человека, а медицинскую помощь в учреждениях получили 38 292 пострадавших.

Для размещения оставшихся без жилья развёрнуты 107 временных лагерей, в которых находятся 21 470 человек. Пострадавшим уже передано 10 063 т продуктов питания.

Ранее стало известно, что МЧС России передало 22 т гуманитарной помощи для пострадавшего от землетрясений населения Венесуэлы.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше