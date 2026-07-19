Жертвами землетрясения в Венесуэле стали 5119 человек

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле возросло до 5119, сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
По его данным, ранения получили 16 740 жителей, 17 907 — лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий, ещё 856 получили значительные повреждения.
В ходе поисково-спасательных операций были спасены 6462 человека, а медицинскую помощь в учреждениях получили 38 292 пострадавших.
Для размещения оставшихся без жилья развёрнуты 107 временных лагерей, в которых находятся 21 470 человек. Пострадавшим уже передано 10 063 т продуктов питания.
Ранее стало известно, что МЧС России передало 22 т гуманитарной помощи для пострадавшего от землетрясений населения Венесуэлы.