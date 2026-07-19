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CNN: США могут разрешить Саудовской Аравии обогащать уран

Белый дом предварительно согласился разрешить Саудовской Аравии обогащать уран. При этом США не собираются принимать гарантии, которые запрещали бы стране разрабатывать ядерное оружие, пишет CNN со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Администрация США в предварительном порядке одобрила предоставление Саудовской Аравии разрешения на обогащение урана.

При этом, как сообщает CNN со ссылкой на источники, американская сторона не намерена принимать обязательства, которые исключали бы возможность разработки королевством ядерного оружия.

Положение о разрешении на обогащение урана для Саудовской Аравии закреплено в документе, известном как «Соглашение 123». Данный документ устанавливает базовые правовые рамки, позволяющие американским компаниям передавать королевству ядерные материалы или технологии в рамках развития гражданской ядерной программы. По информации источников телеканала, соглашение пока не направлено на рассмотрение в Конгресс, как того требует законодательство.

Как отмечает издание, в проекте соглашения отсутствует требование к Саудовской Аравии подписать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) соглашение об усиленных гарантиях ядерной безопасности. Источники CNN, знакомые с ситуацией, утверждают, что в случае, если королевство не будет обязано принять такие гарантии, оно фактически получит возможность приступить к разработке ядерного оружия.

Переговоры между США и Саудовской Аравией по вопросам сотрудничества в сфере ядерной энергетики были завершены в октябре 2025 года, и тогда же планировалось подписание соответствующего соглашения. По данным CNN, задержка сроков была связана, в том числе, с началом военных действий США и Израиля против Ирана. В настоящее время документ ожидает подписи президента Дональда Трампа.

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