CNN: США могут разрешить Саудовской Аравии обогащать уран

Переговоры между США и Саудовской Аравией по вопросам сотрудничества в сфере ядерной энергетики были завершены в октябре 2025 года, и тогда же планировалось подписание соответствующего соглашения. По данным CNN, задержка сроков была связана, в том числе, с началом военных действий США и Израиля против Ирана. В настоящее время документ ожидает подписи президента Дональда Трампа.