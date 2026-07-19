Глава МИД КНДР вылетела в Россию

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи вылетела в РФ, где ожидается ее официальный визит, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ранее в МИД РФ сообщили, что министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи прибывает в Москву с официальным визитом.
«По приглашению Сергея Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации, Цой Сон Хи, министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, и ее сопровождение вылетели на ее самолете 18 июля для визита в Российскую Федерацию», — пишет агентство.
Как отмечает агентство, в аэропорту столицы КНДР Пхеньяна ее сопровождали заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю и временный поверенный в делах РФ в КНДР Владимир Топеха.