Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД КНДР вылетела в Россию

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи вылетела в Москву с официальным визитом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи вылетела в РФ, где ожидается ее официальный визит, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее в МИД РФ сообщили, что министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи прибывает в Москву с официальным визитом.

«По приглашению Сергея Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации, Цой Сон Хи, министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, и ее сопровождение вылетели на ее самолете 18 июля для визита в Российскую Федерацию», — пишет агентство.

Как отмечает агентство, в аэропорту столицы КНДР Пхеньяна ее сопровождали заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю и временный поверенный в делах РФ в КНДР Владимир Топеха.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше