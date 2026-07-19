Командир Легион: ВС РФ нашли способы подавлять новые БПЛА ВСУ типа Hornet

ЛУГАНСК, 19 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил России нашли способы подавления новых беспилотных аппаратов Вооруженных сил Украины типа Hornet. На сегодняшний день есть успешные результаты принудительной посадки БПЛА, рассказал ТАСС командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Легион.
«Дрон в принципе универсальный. Работает на дистанции не более 150 км, но уже есть случаи подавления данного дрона и принудительной его посадки. Дрон уже исследовали и противодействие сейчас ему будет только нарастать», — рассказал Легион.
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