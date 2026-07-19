Трампа не волнует приостановка Ираном меморандума с США

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его совершенно не волнует приостановка властями Ирана выполнения обязательств по меморандуму о взаимопонимании с США.
«Мне совершенно все равно», — заявил он. Слова американского лидера привела в X журналист телеканала NewsNation Ханна Брандт.
Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил, что власти исламской республики приостановили выполнение своих обязательств по меморандуму с Вашингтоном, который был подписан 18 июня 2026 года. Он объяснил, что Иран сейчас занят защитой страны.
Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории исламской республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В рамках ответных действий Тегеран начал наносить удары по ближневосточным объектам США, находящимся на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.