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Трампа не волнует приостановка Ираном меморандума с США

Американский лидер утверждает, что ему «совершенно все равно».

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его совершенно не волнует приостановка властями Ирана выполнения обязательств по меморандуму о взаимопонимании с США.

«Мне совершенно все равно», — заявил он. Слова американского лидера привела в X журналист телеканала NewsNation Ханна Брандт.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил, что власти исламской республики приостановили выполнение своих обязательств по меморандуму с Вашингтоном, который был подписан 18 июня 2026 года. Он объяснил, что Иран сейчас занят защитой страны.

Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории исламской республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В рамках ответных действий Тегеран начал наносить удары по ближневосточным объектам США, находящимся на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.

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