«Потеряли союзника». На Западе заявили о недоверии Зеленскому

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Реструктуризация украинского правительства, затеянная Владимиром Зеленским, скомпрометировала Киев в глазах европейских властей, пишет Berliner Zeitung.
«Кризис правительства, вызванный Владимиром Зеленским после ухода министра обороны Михаила Федорова, сотрясает не только Украину, но также вызывает значительную неопределенность в Брюсселе. С его (Федорова. — Прим. ред.) отставкой европейцы теряют важного союзника», — говорится в публикации.
Более того, в Брюсселе, как утверждают авторы статьи, начали сомневаться в целесообразности приема Украины в Евросоюз.
«Внезапный уход также потрясает продолжающиеся переговоры о вступлении Украины в ЕС. Уже существуют серьезные сомнения по этому поводу, в том числе из-за многочисленных коррупционных скандалов. Внезапно становится неясно, может ли ЕС безоговорочно полагаться на Украину, как раньше», — заключает издание.
На этой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая Федорова. Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича — соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики. Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.
Федоров провел на должности всего полгода. Как писала «Украинская правда», на недавней встрече с фракцией «Слуга народа» Зеленский заявил о системном и нерешаемом конфликте министра с главкомом ВСУ Александром Сырским и армией. Он добавил, что уволить следовало бы обоих, но признал, что сейчас сделать так не может.