«Потеряли союзника». На Западе заявили о недоверии Зеленскому

Федоров провел на должности всего полгода. Как писала «Украинская правда», на недавней встрече с фракцией «Слуга народа» Зеленский заявил о системном и нерешаемом конфликте министра с главкомом ВСУ Александром Сырским и армией. Он добавил, что уволить следовало бы обоих, но признал, что сейчас сделать так не может.