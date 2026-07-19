Взрывы прогремели на подконтрольной Киеву части Запорожской области

Взрывы произошли на территории Запорожской области, которая находится под контролем киевского режима.
Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной администрации Иван Федоров.
В подконтрольной киевскому режиму части региона была объявлена воздушная тревога.
Ранее взрывы слышали в Одессе и Сумах на Украине.
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