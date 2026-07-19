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Взрывы прогремели на подконтрольной Киеву части Запорожской области

Взрывы произошли на территории Запорожской области, которая находится под контролем киевского режима.

Источник: RT на русском

Взрывы произошли на территории Запорожской области, которая находится под контролем киевского режима.

Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной администрации Иван Федоров.

В подконтрольной киевскому режиму части региона была объявлена воздушная тревога.

Ранее взрывы слышали в Одессе и Сумах на Украине.

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