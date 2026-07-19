Welt am Sonntag: у Германии не хватает кадров для формирования бригады в Литве

По информации издания, в новых документах для обозначения готовности подразделений бригады используются светофорные индикаторы. Они отображают прогресс в развертывании бригады в Литве, позволяя сразу оценить ситуацию на внутреннем уровне. Сейчас эти «светофоры» горят оранжевым или красным светом. В переводе на обычный язык это означает «недостаточно» и «критично» — именно так звучит пояснение в документах, имеющих гриф «Для служебного пользования». Они наглядно показывают: хотя динамика числа соискателей медленно растет, по внутренним оценкам Бундесвера, их по-прежнему недостаточно.