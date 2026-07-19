Welt am Sonntag: у Германии не хватает кадров для формирования бригады в Литве

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Бундесвер (ВС ФРГ) сталкивается с серьезными трудностями при комплектовании военной бригады в Литве, несмотря на публичные заявления о том, что развертывание идет по плану. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы.
По информации издания, в новых документах для обозначения готовности подразделений бригады используются светофорные индикаторы. Они отображают прогресс в развертывании бригады в Литве, позволяя сразу оценить ситуацию на внутреннем уровне. Сейчас эти «светофоры» горят оранжевым или красным светом. В переводе на обычный язык это означает «недостаточно» и «критично» — именно так звучит пояснение в документах, имеющих гриф «Для служебного пользования». Они наглядно показывают: хотя динамика числа соискателей медленно растет, по внутренним оценкам Бундесвера, их по-прежнему недостаточно.
По состоянию на июнь, как указывает газета, численность некоторых задействованных подразделений составляла менее 30% их будущей штатной численности в Литве. Согласно имеющимся данным, многие другие подразделения в последнее время не дотягивали до 50%. Среди связистов, которые будут крайне необходимы в Литве, промежуточный показатель составил всего около 40% целевой штатной численности.
Таким образом, из 10 перечисленных подразделений и частей, которые необходимо укомплектовать, 4 находились в неудовлетворительном состоянии, а 3 — на грани допустимого. То есть показатели по-прежнему ниже ожидаемых, так как изначально предполагалось, что бригада в Литве будет формироваться исключительно на добровольной основе, поясняет газета.
Однако Минобороны ФРГ утверждает, что «развертывание бригады идет по плану». В имеющихся документах ситуация описана несколько более прямолинейно: именно комплектование рядового состава и поиск сержантов узкой специализации во всех подразделениях и соединениях «представляют проблему». Меры по набору персонала, которые в последнее время были усилены, «хотя и приносят результаты, но не покрывают потребность в добровольцах», резюмирует издание.
17 июля министр обороны балтийской республики Робертас Каунас заявил, что первые военнослужащие из бригады Бундесвера, которая на постоянной основе к концу 2027 года будет дислоцирована в Литве, разместятся в строящемся для них лагере на полигоне Руднинкай осенью. Там будут размещены 80% личного состава бригады, насчитывающей 4,8 тыс. военнослужащих и 200 сотрудников вспомогательных служб. Согласно достигнутой договоренности, переброска бригады в Литву должна быть завершена в 2027 году. Ее основу составят танковый и механизированный пехотный батальоны.