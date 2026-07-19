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«Украинская правда»: Зеленский не обсуждал с командирами отставку Сырского

По данным издания, Владимир Зеленский уже два дня созванивается с командирами корпусов на фоне масштабных акций протеста, в ходе которых протестующие требуют вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны.

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский не обсуждал во время телефонных разговоров с командирами корпусов на передовой отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского или возможных кандидатов на его место. Об этом сообщило со ссылкой на источники в Силах обороны издание «Украинская правда».

Отмечается, что Зеленский на фоне масштабных акций протеста, в ходе которых протестующие требуют вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны и отправить Сырского в отставку, уже два дня созванивается с командирами корпусов.

«О политических вещах, о должностях [речи] не было. Спрашивали о военных вещах — ситуации в зоне ответственности, тактической, оперативной обстановке, о проблемах в обеспечении, чего достаточно, чего не хватает, о комплектовании личным составом, НРК (наземными роботизированными комплексами — прим. ТАСС), дронами», — рассказал один из собеседников издания.

«Украинская правда» обратила внимание на то, что общение Зеленского с командирами корпусов впервые проходило в таком формате. Несмотря на распространенное предположение, что он проводил «кастинг» на должность следующего главкома ВСУ, источники издания склоняются к мнению, что подобные созвоны, скорее, были способом снять напряжение в обществе.

О том, что в Киеве продолжаются обсуждения возможной смены главкома, ранее сообщила газета Financial Times. Она отметила, что Зеленский задумался об увольнении Сырского лишь после того, как 17 июля усилилась общественная кампания в поддержку Федорова.

15 июля вечером выяснилось, что Зеленский не намерен сохранять за последним пост главы Минобороны. Федоров был отправлен в отставку в том числе из-за конфликта с Сырским, замены которого требовал. После этого на Украине начались акции протеста против отставки Федорова.

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