«Украинская правда»: Зеленский не обсуждал с командирами отставку Сырского

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский не обсуждал во время телефонных разговоров с командирами корпусов на передовой отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского или возможных кандидатов на его место. Об этом сообщило со ссылкой на источники в Силах обороны издание «Украинская правда».