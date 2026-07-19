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Дипломат Руденко заявил, что Япония способствует убийству мирных россиян

Российская Федерация расценивает сотрудничество Японии с Украиной по БПЛА как враждебное действие, Токио способствует убийству мирных граждан РФ. Об этом в воскресенье, 19 июля, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко.

Российская Федерация расценивает сотрудничество Японии с Украиной по БПЛА как враждебное действие, Токио способствует убийству мирных граждан РФ. Об этом в воскресенье, 19 июля, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко.

— Мы отслеживаем ситуацию в области развития сотрудничества японских производителей беспилотников с украинскими разработчиками боевых дронов. Учитывая систематические террористические провокации Киева с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории РФ, квалифицируем это сотрудничество с киевским режимом как враждебное действие: беспилотники ВСУ убивают мирных россиян, и Япония этому способствует, — цитирует его ТАСС.

29 июня премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил, что Рига и Киев создадут совместный завод по производству БПЛА, который разместят около границы с Россией и Белоруссией.

По его словам, страны намерены укреплять сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Также он заявил, что Латвия собирается применять дроны-перехватчики для противодействия беспилотникам на границе с РФ и Белоруссией.

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