Российская Федерация расценивает сотрудничество Японии с Украиной по БПЛА как враждебное действие, Токио способствует убийству мирных граждан РФ. Об этом в воскресенье, 19 июля, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко.
— Мы отслеживаем ситуацию в области развития сотрудничества японских производителей беспилотников с украинскими разработчиками боевых дронов. Учитывая систематические террористические провокации Киева с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории РФ, квалифицируем это сотрудничество с киевским режимом как враждебное действие: беспилотники ВСУ убивают мирных россиян, и Япония этому способствует, — цитирует его ТАСС.
29 июня премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил, что Рига и Киев создадут совместный завод по производству БПЛА, который разместят около границы с Россией и Белоруссией.
По его словам, страны намерены укреплять сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Также он заявил, что Латвия собирается применять дроны-перехватчики для противодействия беспилотникам на границе с РФ и Белоруссией.