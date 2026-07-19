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Марочко: ВСУ бросают солдат в Красный Лиман как «пушечное мясо»

Военный эксперт отметил, что подразделения противника в городе дезориентированы.

ЛУГАНСК, 19 июля. /ТАСС/. Смешанные подразделения Вооруженных сил Украины, остающиеся в Красном Лимане в ДНР, дезориентированы. Киев бросает солдат в город как «пушечное мясо». Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко называл разношерстными те подразделения ВСУ, в которых есть и необученные боевики, и боеспособные. По его словам, сформированные по такому принципу подразделения украинской армии — излюбленная тактика главкома украинской армии Александра Сырского. При этом, как отмечал военный эксперт, такие подразделения в зоне СВО несут большие потери, поскольку в них отсутствует внутренняя координация.

«Говоря за разношерстные отряды в Красном Лимане, то они настолько разношерстные, что, как мне ребята оттуда передают, сейчас непонятно, где и какие подразделения находятся. Полная неразбериха. Насильно мобилизованные граждане, направленные к Красному Лиману, переодеваются в гражданскую форму одежды, бродят в окрестностях города и пытаются еще выполнять какие-то боевые задачи. Также Киев не прекращает направлять туда пушечное мясо для мясных штурмов».

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