Марочко: ВСУ бросают солдат в Красный Лиман как «пушечное мясо»

«Говоря за разношерстные отряды в Красном Лимане, то они настолько разношерстные, что, как мне ребята оттуда передают, сейчас непонятно, где и какие подразделения находятся. Полная неразбериха. Насильно мобилизованные граждане, направленные к Красному Лиману, переодеваются в гражданскую форму одежды, бродят в окрестностях города и пытаются еще выполнять какие-то боевые задачи. Также Киев не прекращает направлять туда пушечное мясо для мясных штурмов».