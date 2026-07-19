«Делайте свое дело»: Лукашенко посоветовал артистам не лезть в политику

Белорусский лидер Александр Лукашенко высказался об участии звезд в делах политики. Он призвал представителей творческих профессий «не лезть» в эту сферу. Так президент Беларуси сказал в ходе речи на фестивале «Славянский базар», транслирует Telegram-канал «Пул Первого».