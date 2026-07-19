Трамп прокомментировал гибель двух американских военнослужащих в Иордании

По словам президента Соединенных Штатов, ему все равно на заявления властей Ирана о том, что Тегеран прекратил выполнять обязательства по меморандуму о взаимопонимании. Он также вновь заявил, что никогда не допустит наличие у Ирана ядерного оружия.