Трамп прокомментировал гибель двух американских военнослужащих в Иордании

«Это очень печально. Нам тяжело такое видеть. Но это на благо нашей страны», — сказал господин Трамп телеканалу NewsNation.
По словам президента Соединенных Штатов, ему все равно на заявления властей Ирана о том, что Тегеран прекратил выполнять обязательства по меморандуму о взаимопонимании. Он также вновь заявил, что никогда не допустит наличие у Ирана ядерного оружия.
18 июля Иран при помощи ракет и беспилотников атаковал военную базу США в Иордании. Погибли два американских военнослужащих, еще четверо ранены. Один человек числится пропавшим без вести.