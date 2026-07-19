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Трамп прокомментировал гибель двух американских военнослужащих в Иордании

Президент США выразил соболезнования в связи с гибелью двух американских военнослужащих во время атаки Ирана на Иорданию.

Президент США выразил соболезнования в связи с гибелью двух американских военнослужащих во время атаки Ирана на Иорданию.

«Это очень печально. Нам тяжело такое видеть. Но это на благо нашей страны», — сказал господин Трамп телеканалу NewsNation.

По словам президента Соединенных Штатов, ему все равно на заявления властей Ирана о том, что Тегеран прекратил выполнять обязательства по меморандуму о взаимопонимании. Он также вновь заявил, что никогда не допустит наличие у Ирана ядерного оружия.

18 июля Иран при помощи ракет и беспилотников атаковал военную базу США в Иордании. Погибли два американских военнослужащих, еще четверо ранены. Один человек числится пропавшим без вести.

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