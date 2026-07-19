NYT: при атаке Ирана на Иорданию повреждены военные вертолеты США

По их оценке, масштаб иранских атак и причиняемый военным объектам США ущерб свидетельствуют о том, что Тегеран не просто располагает значительным ракетным арсеналом, но и научился успешно обходить американские системы ПВО.
За последние пять дней исламская республика четыре раза атаковала расположения Вооруженных сил США в Иордании, указывает издание. В ходе одной из атак удары наносились по базе на востоке королевства, где находились вертолеты Blackhawk, значительное их число было повреждено, пишет газета. Как отмечается, всего в результате бомбардировок были ранены как минимум 29 американских военнослужащих, двое погибли.
Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что из-за ударов Ирана по американским военным объектам в Иордании 17 июля два военнослужащих погибли, один числится пропавшим без вести, четверо были госпитализированы, еще несколько получили легкие травмы.