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NYT: при атаке Ирана на Иорданию повреждены военные вертолеты США

По информации газеты, десятки американских военных получили ранения.

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Десятки американских военных были ранены, значительное число вертолетов получили повреждения из-за ударов Ирана по базам США в Иордании. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их оценке, масштаб иранских атак и причиняемый военным объектам США ущерб свидетельствуют о том, что Тегеран не просто располагает значительным ракетным арсеналом, но и научился успешно обходить американские системы ПВО.

За последние пять дней исламская республика четыре раза атаковала расположения Вооруженных сил США в Иордании, указывает издание. В ходе одной из атак удары наносились по базе на востоке королевства, где находились вертолеты Blackhawk, значительное их число было повреждено, пишет газета. Как отмечается, всего в результате бомбардировок были ранены как минимум 29 американских военнослужащих, двое погибли.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что из-за ударов Ирана по американским военным объектам в Иордании 17 июля два военнослужащих погибли, один числится пропавшим без вести, четверо были госпитализированы, еще несколько получили легкие травмы.

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