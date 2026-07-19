Командир Легион рассказал об уходе от удара Hornet на автомобиле

«Управление дрона осуществляется с задержкой от оператора до самолета. Дрон очень неустойчив во время маневров и ему очень тяжело осуществлять какие-то резкие пики. Достаточно просто не паниковать, а начать вилять влево вправо, потому как оператор начнет подстраиваться под вашу манеру езды, он начнет за вами повторять движение, начнет водить дрон вправо влево, наклонять его. Это все делается с задержкой в две-три секунды, ввиду чего возможность ухода от поражения возрастает в разы», — рассказал Легион.