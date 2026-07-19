Мбаппе забил десятый мяч и обогнал Месси в гонке бомбардиров ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в матче за третье место чемпионата мира по футболу с Англией и возглавил гонку бомбардиров турнира.
В начале второго тайма он сократил отставание в счёте.
А по истечении часа забил второй мяч.
Теперь в активе форварда «Реала» значится десять голов — он на два опережает Лионеля Месси.
Ранее стало известно, что Кейн и Беллингем остались в запасе сборной Англии на матч ЧМ за третье место с Францией.
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