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Мбаппе забил десятый мяч и обогнал Месси в гонке бомбардиров ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в матче за третье место чемпионата мира по футболу с Англией и возглавил гонку бомбардиров турнира.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в матче за третье место чемпионата мира по футболу с Англией и возглавил гонку бомбардиров турнира.

В начале второго тайма он сократил отставание в счёте.

А по истечении часа забил второй мяч.

Теперь в активе форварда «Реала» значится десять голов — он на два опережает Лионеля Месси.

Ранее стало известно, что Кейн и Беллингем остались в запасе сборной Англии на матч ЧМ за третье место с Францией.

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