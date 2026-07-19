Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу.

Источник: RT на русском

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу.

На нынешнем турнире форвард забил десять мячей.

В общей сложности в его активе теперь значится 22 гола.

Лионель Месси отстаёт от него на один.

Ранее Мбаппе забил десятый мяч и обогнал Месси в гонке бомбардиров ЧМ-2026.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше