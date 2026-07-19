Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу.
На нынешнем турнире форвард забил десять мячей.
В общей сложности в его активе теперь значится 22 гола.
Лионель Месси отстаёт от него на один.
Ранее Мбаппе забил десятый мяч и обогнал Месси в гонке бомбардиров ЧМ-2026.
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