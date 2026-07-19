США предварительно разрешили Саудовской Аравии обогащать уран

Речь идёт о возможном соглашении, которое позволит американским компаниям передавать Эр-Рияду ядерные материалы и технологии для развития гражданской атомной программы. При этом Вашингтон, как утверждают источники телеканала, пока не требует от Саудовской Аравии официальных гарантий отказа от создания ядерного оружия.
Возможное решение уже вызвало вопросы из-за позиции наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. До этого он заявлял, что Эр-Рияд может начать разработку собственного ядерного оружия в случае появления такой возможности у Ирана.
Ранее Life.ru писал, что йеменские хуситы призвали авиакомпании отказаться от полётов над Саудовской Аравией. Представители движения «Ансар Аллах» заявили, что предупреждение связано с напряжённостью вокруг Йемена и будет действовать до снятия ограничений с аэропорта Саны.
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