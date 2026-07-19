США предварительно разрешили Саудовской Аравии обогащать уран

Речь идёт о возможном соглашении, которое позволит американским компаниям передавать Эр-Рияду ядерные материалы и технологии для развития гражданской атомной программы. При этом Вашингтон, как утверждают источники телеканала, пока не требует от Саудовской Аравии официальных гарантий отказа от создания ядерного оружия.