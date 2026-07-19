Олисе отдал две голевые передачи в матче за третье место ЧМ и упрочил лидерство в гонке ассистентов

Нападающий сборной Франции Майкл Олисе оформил ассистентский дубль в матче за третье место чемпионата мира с Англией.
Футболист дважды ассистировал Килиану Мбаппе после перерыва.
В его активе семь голевых передач. Ближайшие преследователи отстают на три.
Ранее Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
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