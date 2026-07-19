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Олисе отдал две голевые передачи в матче за третье место ЧМ и упрочил лидерство в гонке ассистентов

Нападающий сборной Франции Майкл Олисе оформил ассистентский дубль в матче за третье место чемпионата мира с Англией.

Нападающий сборной Франции Майкл Олисе оформил ассистентский дубль в матче за третье место чемпионата мира с Англией.

Футболист дважды ассистировал Килиану Мбаппе после перерыва.

В его активе семь голевых передач. Ближайшие преследователи отстают на три.

Ранее Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

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