В Киеве прогремела серия взрывов

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве, сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Киеве раздались взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».
Позднее украинский «24 канал» сообщил о повторной серии взрывов в Киеве.
Воздушная тревога в Киеве действует с 01.21 мск.
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