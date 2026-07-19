В иранском городе Сирик прогремел взрыв

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сирик на юге Ирана, сообщает телеканал Press TV.
Ранее центральное командование ВС США заявило о начале очередной серии американских ударов по Ирану. Агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство Mehr позднее передало, что армия США начала атаки в районе Сирика.
«Сообщают о взрыве в южном иранском портовом городе Сирик», — говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV.
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