В мексиканском штате Сакатекас обнаружены тела десяти убитых

МЕХИКО, 19 июл — РИА Новости. Тела десяти убитых обнаружены в трех муниципалитетах мексиканского штата Сакатекас, власти начали масштабную операцию по поиску виновных в их гибели, сообщил генеральный секретарь правительства штата Родриго Рейес Мугерса.
На кадрах, распространившихся в сети, видно несколько тел, повешенных на мосту в одном из муниципалитетов штата. По данным мексиканских СМИ, среди убитых может быть предприниматель и бывший мэр муниципалитета Сомбререте Игнасио Кастрехон Вальдес — официального подтверждения этой информации пока не поступало.
«Генеральная прокуратура штата сообщила мне, что несколько минут назад были обнаружены тела десяти человек в муниципалитетах Морелос, Пануко и Саин-Альто», — написал Рейес Мугерса в Facebook*.
По словам чиновника, сразу были развернуты масштабные операции в каждом из районов, где были найдены погибшие. В ближайшее время состоится внеочередное заседание оперативной разведывательной группы.
Чиновник отметил, что за последние годы число подобных преступлений в Сакатекасе существенно сократилось благодаря координации силовых структур, однако произошедшее требует «немедленной и решительной реакции государства». Власти намерены активизировать разведывательные мероприятия, следственные действия и координацию между силовыми ведомствами.
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