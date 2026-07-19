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В мексиканском штате Сакатекас обнаружены тела десяти убитых

В Мексике нашли тела десяти человек, несколько из них повешены на мосту.

Источник: © РИА Новости

МЕХИКО, 19 июл — РИА Новости. Тела десяти убитых обнаружены в трех муниципалитетах мексиканского штата Сакатекас, власти начали масштабную операцию по поиску виновных в их гибели, сообщил генеральный секретарь правительства штата Родриго Рейес Мугерса.

На кадрах, распространившихся в сети, видно несколько тел, повешенных на мосту в одном из муниципалитетов штата. По данным мексиканских СМИ, среди убитых может быть предприниматель и бывший мэр муниципалитета Сомбререте Игнасио Кастрехон Вальдес — официального подтверждения этой информации пока не поступало.

«Генеральная прокуратура штата сообщила мне, что несколько минут назад были обнаружены тела десяти человек в муниципалитетах Морелос, Пануко и Саин-Альто», — написал Рейес Мугерса в Facebook*.

По словам чиновника, сразу были развернуты масштабные операции в каждом из районов, где были найдены погибшие. В ближайшее время состоится внеочередное заседание оперативной разведывательной группы.

Чиновник отметил, что за последние годы число подобных преступлений в Сакатекасе существенно сократилось благодаря координации силовых структур, однако произошедшее требует «немедленной и решительной реакции государства». Власти намерены активизировать разведывательные мероприятия, следственные действия и координацию между силовыми ведомствами.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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