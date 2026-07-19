СЕНТКОМ сообщил о новой серии авиаударов США по территории Ирана

Руководство армии указало на конкретные задачи миссии. Удары должны ослабить влияние Ирана на коммерческое судоходство в Ормузском проливе. Также цель операции — ответ Корпусу стражей исламской революции за атаки на американские военные базы в Иордании прошлой ночью.