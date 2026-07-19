Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что действующие власти Японии заигрывают не только с НАТО, но и с украинскими неонацистами. По его словам, никому не известно, чего можно ожидать от Токио, который заигрывает и с сепаратистами в Тайване.