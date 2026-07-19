Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД России предупредил Японию из-за помощи Украине: «Глубокая пропасть»

Руденко: Япония все глубже втягивается в конфликт на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Япония, оказывая поддержку Киеву, продолжает вовлекаться в украинский конфликт, что негативно отражается на отношениях Москвы и Токио. Об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

«Помогая неонацистскому режиму Зеленского, Япония все глубже втягивается в украинский конфликт, еще больше загоняя отношения с Россией в глубокую пропасть», — сказал он для ТАСС.

Руденко подчеркнул, что поставки вооружений, которые представляют угрозу для России, а также связанные с их производством объекты на территории Украины могут рассматриваться российскими военными как законные цели.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что действующие власти Японии заигрывают не только с НАТО, но и с украинскими неонацистами. По его словам, никому не известно, чего можно ожидать от Токио, который заигрывает и с сепаратистами в Тайване.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше