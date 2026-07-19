Япония, оказывая поддержку Киеву, продолжает вовлекаться в украинский конфликт, что негативно отражается на отношениях Москвы и Токио. Об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко.
«Помогая неонацистскому режиму Зеленского, Япония все глубже втягивается в украинский конфликт, еще больше загоняя отношения с Россией в глубокую пропасть», — сказал он для ТАСС.
Руденко подчеркнул, что поставки вооружений, которые представляют угрозу для России, а также связанные с их производством объекты на территории Украины могут рассматриваться российскими военными как законные цели.
Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что действующие власти Японии заигрывают не только с НАТО, но и с украинскими неонацистами. По его словам, никому не известно, чего можно ожидать от Токио, который заигрывает и с сепаратистами в Тайване.