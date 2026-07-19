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Англия обыграла Францию в матче за третье место ЧМ с десятью голами

Англия одержала победу над Францией в матче за третье место чемпионата мира по футболу.

Англия одержала победу над Францией в матче за третье место чемпионата мира по футболу.

Уже на третьей минуте Деклан Райс открыл счёт.

Вскоре Эзри Конса удвоил преимущество британцев после подачи углового.

В концовке Букайо Сака оформил дубль.

После перерыва французы едва не восстановили равновесие.

Килиан Мбаппе оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории мундиалей.

Майкл Олисе дважды ассистировал ему.

Также отличился Брэдли Баркола.

Однако в концовке подопечные Томаса Тухеля заработали пенальти, который реализовал Сака и оформил хет-трик.

А в компенсированное время Усман Дембеле один мяч отыграл.

Но отличиться успел ещё и Джуд Беллингем.

Ранее Олисе отдал две голевые передачи в матче за третье место ЧМ и упрочил лидерство в гонке ассистентов.

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