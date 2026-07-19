Англия обыграла Францию в матче за третье место ЧМ с десятью голами

Англия одержала победу над Францией в матче за третье место чемпионата мира по футболу.
Уже на третьей минуте Деклан Райс открыл счёт.
Вскоре Эзри Конса удвоил преимущество британцев после подачи углового.
В концовке Букайо Сака оформил дубль.
После перерыва французы едва не восстановили равновесие.
Килиан Мбаппе оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории мундиалей.
Майкл Олисе дважды ассистировал ему.
Также отличился Брэдли Баркола.
Однако в концовке подопечные Томаса Тухеля заработали пенальти, который реализовал Сака и оформил хет-трик.
А в компенсированное время Усман Дембеле один мяч отыграл.
Но отличиться успел ещё и Джуд Беллингем.
Ранее Олисе отдал две голевые передачи в матче за третье место ЧМ и упрочил лидерство в гонке ассистентов.