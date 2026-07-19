Южная Корея почти в 40 раз нарастила ввоз лекарств из России

Так, в июне Сеул ввез из Москвы лекарств на 735 тысяч долларов, тогда как годом ранее импорт фармпрепаратов достигал всего 20 тысяч долларов. Таким образом, сумма закупок российских лекарств взлетела в 37 раз в годовом выражении.