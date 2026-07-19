Зеленский не обсуждал с военными отставку Сырского, пишут СМИ

В Киеве и ряде городов Украины в четверг прошли митинги против отставки Федорова с поста министра обороны. В пятницу митинги в поддержку экс-министра обороны и против Сырского продолжились на Украине, люди собирались толпами в Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах и Кривом Роге.