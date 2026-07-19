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Зеленский не обсуждал с военными отставку Сырского, пишут СМИ

Зеленский не обсуждал с командирами возможную отставку Сырского.

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не обсуждал с командирами возможную отставку главкома ВСУ Александра Сырского, сообщает газета «Украинская правда» со ссылкой на источники в украинских военных структурах.

Издание пишет, что в последние два дня на фоне акций протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины Зеленский общался по телефону с командирами корпусов.

«О политических вопросах, о должностях — речи не было. Расспрашивали о военных вопросах… о проблемах с обеспечением», — заявил источник газете.

Источники издания заявили, что, несмотря на предположение, что Зеленский с помощью этих звонков пытался найти замену Сырскому, в действительности эти обсуждения были способом снизить напряженность.

В Киеве и ряде городов Украины в четверг прошли митинги против отставки Федорова с поста министра обороны. В пятницу митинги в поддержку экс-министра обороны и против Сырского продолжились на Украине, люди собирались толпами в Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах и Кривом Роге.

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