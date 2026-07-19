Сборная Англии впервые за 60 лет взяла медали чемпионата мира по футболу

Сборная Англии по футболу впервые за 66 лет завоевала медали чемпионата мира.
В матче за третье место ЧМ-2026 британцы одержали победу над Францией.
В 1966-м они выиграли домашний мундиаль.
После этого они дважды принимали участие во встречах за бронзу, но терпели поражения.
Ранее Англия обыграла Францию в матче за третье место ЧМ с десятью голами.
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