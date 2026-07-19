Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Англии впервые за 60 лет взяла медали чемпионата мира по футболу

Сборная Англии по футболу впервые за 66 лет завоевала медали чемпионата мира.

Сборная Англии по футболу впервые за 66 лет завоевала медали чемпионата мира.

В матче за третье место ЧМ-2026 британцы одержали победу над Францией.

В 1966-м они выиграли домашний мундиаль.

После этого они дважды принимали участие во встречах за бронзу, но терпели поражения.

Ранее Англия обыграла Францию в матче за третье место ЧМ с десятью голами.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше