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Президент Мексики полетела на финал ЧМ по футболу военным бортом

Клаудия Шейнбаум отправилась в Нью-Йорк таким образом из-за отмены ее рейса в связи с плохой погодой.

МЕХИКО, 19 июля. /ТАСС/. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отправилась в Нью-Йорк на финал чемпионата мира по футболу 2026 года на военном самолете из-за отмены ее коммерческого рейса авиакомпании Delta Air Lines в связи с плохими погодными условиями. Об этом сообщило правительство латиноамериканской страны.

«Из-за погодных условий и отмены рейсов президент Клаудия Шейнбаум отправляется сегодня вечером в Нью-Йорк на самолете Министерства национальной обороны, чтобы посетить финал чемпионата мира по футболу 2026 года», — говорится в заявлении правительства в Х.

По информации издания El Universal, коммерческий рейс 2973 американской авиакомпании Delta Air Lines, которым изначально должна была лететь Шейнбаум, был отменен на фоне сообщений о плохих погодных условиях и низком качестве воздуха в Нью-Йорке.

Шейнбаум традиционно совершает свои рабочие поездки обычными коммерческими авиарейсами и принципиально отказывается от использования частных самолетов или правительственного авиапарка для подобных нужд.

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