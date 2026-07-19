Президент Мексики полетела на финал ЧМ по футболу военным бортом

МЕХИКО, 19 июля. /ТАСС/. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отправилась в Нью-Йорк на финал чемпионата мира по футболу 2026 года на военном самолете из-за отмены ее коммерческого рейса авиакомпании Delta Air Lines в связи с плохими погодными условиями. Об этом сообщило правительство латиноамериканской страны.
«Из-за погодных условий и отмены рейсов президент Клаудия Шейнбаум отправляется сегодня вечером в Нью-Йорк на самолете Министерства национальной обороны, чтобы посетить финал чемпионата мира по футболу 2026 года», — говорится в заявлении правительства в Х.
По информации издания El Universal, коммерческий рейс 2973 американской авиакомпании Delta Air Lines, которым изначально должна была лететь Шейнбаум, был отменен на фоне сообщений о плохих погодных условиях и низком качестве воздуха в Нью-Йорке.
Шейнбаум традиционно совершает свои рабочие поездки обычными коммерческими авиарейсами и принципиально отказывается от использования частных самолетов или правительственного авиапарка для подобных нужд.