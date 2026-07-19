Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго приблизилось к 900

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Число скончавшихся от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) приблизилось к 900, сообщило министерство связи и СМИ страны.
Как следует из опубликованной министерством статистики, в общей сложности власти подтвердили 2267 случаев заболевания лихорадкой Эбола в пяти провинциях страны, при этом 444 человек излечились, 893 — скончались. Еще 722 человек находятся на карантине или госпитализированы.
Показатель летальности вируса оценивается властями на уровне 39,4%.
Эпицентром заболевания продолжает оставаться провинция Итури на северо-востоке страны.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.