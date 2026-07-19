Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго приблизилось к 900

Как следует из опубликованной министерством статистики, в общей сложности власти подтвердили 2267 случаев заболевания лихорадкой Эбола в пяти провинциях страны, при этом 444 человек излечились, 893 — скончались. Еще 722 человек находятся на карантине или госпитализированы.