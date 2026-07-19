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Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго приблизилось к 900

В ДР Конго число жертв лихорадки Эбола выросло до 893 человек.

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Число скончавшихся от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) приблизилось к 900, сообщило министерство связи и СМИ страны.

Как следует из опубликованной министерством статистики, в общей сложности власти подтвердили 2267 случаев заболевания лихорадкой Эбола в пяти провинциях страны, при этом 444 человек излечились, 893 — скончались. Еще 722 человек находятся на карантине или госпитализированы.

Показатель летальности вируса оценивается властями на уровне 39,4%.

Эпицентром заболевания продолжает оставаться провинция Итури на северо-востоке страны.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.