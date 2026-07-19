Welt am Sonntag: бундесвер не смог укомплектовать бригаду для Литвы

Согласно опубликованной информации, несколько частей укомплектованы менее чем на треть от необходимой численности, а в других уровень комплектования не достигает и 50%. Особенно остро нехватка кадров ощущается в подразделениях связи, где численность персонала составляет около 40% от требуемого уровня.