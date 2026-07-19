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Welt am Sonntag: бундесвер не смог укомплектовать бригаду для Литвы

Бундесвер столкнулся с серьезными трудностями при наборе личного состава для своей бригады в Литве.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Германии столкнулись с серьезными проблемами при комплектовании личным составом бригады, которая должна быть развернута в Литве. По данным Welt am Sonntag, внутренние документы свидетельствуют о значительном дефиците военнослужащих в ряде подразделений.

Согласно опубликованной информации, несколько частей укомплектованы менее чем на треть от необходимой численности, а в других уровень комплектования не достигает и 50%. Особенно остро нехватка кадров ощущается в подразделениях связи, где численность персонала составляет около 40% от требуемого уровня.

Отмечается, что наибольшие сложности возникают при наборе рядовых и унтер-офицеров с необходимой профессиональной подготовкой. Несмотря на проводимые кампании по привлечению добровольцев, существующие методы вербовки пока не позволяют полностью закрыть потребность бригады в личном составе.

Ранее сообщалось, что в Латвии участились случаи нападений местных жителей на БПЛА, используемые компанией Sadales tīkls для мониторинга состояния линий электропередач.

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