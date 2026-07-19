Вооруженные силы Германии столкнулись с серьезными проблемами при комплектовании личным составом бригады, которая должна быть развернута в Литве. По данным Welt am Sonntag, внутренние документы свидетельствуют о значительном дефиците военнослужащих в ряде подразделений.
Согласно опубликованной информации, несколько частей укомплектованы менее чем на треть от необходимой численности, а в других уровень комплектования не достигает и 50%. Особенно остро нехватка кадров ощущается в подразделениях связи, где численность персонала составляет около 40% от требуемого уровня.
Отмечается, что наибольшие сложности возникают при наборе рядовых и унтер-офицеров с необходимой профессиональной подготовкой. Несмотря на проводимые кампании по привлечению добровольцев, существующие методы вербовки пока не позволяют полностью закрыть потребность бригады в личном составе.