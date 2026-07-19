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Взрыв прогремел в иранском портовом городе Сирик

Взрыв произошёл в городе Сирик на юге Ирана на фоне очередной серии американских ударов.

Взрыв произошёл в городе Сирик на юге Ирана на фоне очередной серии американских ударов.

Об этом сообщил Press TV.

«Сообщают о взрыве в южном иранском портовом городе Сирик», — говорится в публикации.

Ранее Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) заявило о начале новых атак по иранской территории.

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